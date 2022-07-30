إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز وادى النطرون.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين استقبال مستشفي وادي النطرون حادث انقلاب سيارة ملاكي مع نفسها الكيلو 60 اتجاه العلمين.

أسفر الحادث عن إصابة "عمر. م. ع" 12 سنة ـ سوهاج جروح متعددة بالوجه وجروح قطعيه بالراس و"مايا. م. ع" 10 سنوات ـ سوهاج كدمات باليد اليسرى وعبد الرحمن. م. ع 6 سنوات ـ سوهاج - كدمات متفرقة بالجسم و"مروه. م. ه" 35 سنة ـ سوهاج كدمات متفرقة بالجسم ومني. ص. م 60 سنة ـ سوهاج

كدمات متفرقة بالجسم و" محمد. ع. م" 27 سنة ـ سوهاج جروح متعددة بالجسم وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.