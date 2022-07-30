أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه باستمرار تعزيز جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، لعدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية.
الرئيس السيسى يوجه بالاستمرار فى تعزيز جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مع اللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللواء محمد صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، وبشير فريد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا الأردنية لإنتاج اللحوم، ورجل الأعمال محمد حلاوة.
الحكومة تنفى فرض رسوم إضافية على المواطنين حال استخدام كارت "ميزة"
كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن فرض رسوم إضافية على المواطنين حال استخدام كارت "ميزة" لسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض رسوم إضافية على المواطنين حال استخدام كارت "ميزة" لسداد المستحقات الحكومية إلكترونياً، مُشددةً على قيام المواطنين بسداد تكلفة الخدمة فقط دون أي رسوم إضافية، حيث تتحمل الدولة الرسوم المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل، مُشيرةً إلى أن هناك متابعة دورية لأداء منظومة الدفع الإلكتروني بكافة محافظات الجمهورية للتأكد من انتظام العمل بها.
غدا طقس حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 35 درجة وأسوان 42
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس
حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.
أسعار الذهب اليوم تقفز 16 جنيها.. وعيار 21 يسجل 1016 جنيها للجرام
شهدت أسعار الذهب قفزة كبيرة في ختام تداولات الأسبوع، بارتفاع بلغت قيمته 16 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا ليسجل 1016 جنيها للجرام في تداولات اليوم السبت، على خلفية صعود سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية
لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.. 1002 فرع لمبادرة كلنا واحد
حرصت وزارة الداخلية على التنسيق مع كبرى الشركات وسلاسل المواد الغذائية، للانضمام والمشاركة فى مبادرة كلنا واحد، ليصبح إجمالى الكيانات المشاركة فى الفعالية 1002 فرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 1026 منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام.
"اليوم السابع" يحصل على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022
حصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة
2022، حيث ينشر "موقع اليوم السابع" النتيجة بعد اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فيما تستعد وزارة التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، خلال الأيام القليلة القادمة قبل نهاية الأسبوع الحالى.
نتيجة الثانوية العامة 2022.. إعلانها الأسبوع الجارى على "اليوم السابع"
تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لإعلان نتيجة الثانوية العامة
2022، حيث من المقرر أن تظهر الأسبوع الجارى بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع ومراجعة النتيجة على موقع "اليوم السابع".
هلال المحرم لعام 1444 يزين قبة السماء اليوم ويشاهد بالعين المجردة
يرصد هلال قمر شهر المحرم وبداية السنه الهجرية بسماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم السبت 30 يوليو 2022 والانتقال نحو بداية الليل حيث سيشاهد بسهولة بالعين المجردة يزين الافق الغربي في حال كانت السماء صافية.
المتظاهرون العراقيون يعلنون إقامة اعتصام مفتوح داخل مجلس النواب
أعلن المتظاهرون العراقيون، اليوم السبت، الاعتصام المفتوح داخل البرلمان بالعاصمة بغداد، وفق ما أفادت وسائل إعلام عراقية.
التشكيل المتوقع للأهلى أمام المقاولون.. عبد القادر وأفشة وحسام فى الهجوم
يدخل فريق الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم السبت، مباراة صعبة حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على المقاولون العرب باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية.
ويل سميث يعتذر لكريس روك عن صفعة الأوسكار.. والأخير: مش مستعد أتكلم معاك
فاجأ الممثل العالمي ويل سميث متابعيه وجمهوره بعد مرور 4 شهور على واقعة ضربه الممثل كريس روك فى حفل الأوسكار، من خلال فيديو اعتذر فيه بشكل علني للجميع عما فعله بحفل الأوسكار حينما صفع كريس أمام الجميع بعد دعابته الذي اعتبرها سميث بمثابة سخريته من زوجته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة