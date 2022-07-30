أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه باستمرار تعزيز جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، لعدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية.



الرئيس السيسى يوجه بالاستمرار فى تعزيز جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مع اللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللواء محمد صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، وبشير فريد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا الأردنية لإنتاج اللحوم، ورجل الأعمال محمد حلاوة.

الحكومة تنفى فرض رسوم إضافية على المواطنين حال استخدام كارت "ميزة"

كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن فرض رسوم إضافية على المواطنين حال استخدام كارت "ميزة" لسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض رسوم إضافية على المواطنين حال استخدام كارت "ميزة" لسداد المستحقات الحكومية إلكترونياً، مُشددةً على قيام المواطنين بسداد تكلفة الخدمة فقط دون أي رسوم إضافية، حيث تتحمل الدولة الرسوم المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل، مُشيرةً إلى أن هناك متابعة دورية لأداء منظومة الدفع الإلكتروني بكافة محافظات الجمهورية للتأكد من انتظام العمل بها.

غدا طقس حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 35 درجة وأسوان 42 تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.