أخبار مصر.. الحكومة تنفى فرض رسوم إضافية على المواطنين حال استخدام كارت ميزة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن فرض رسوم إضافية على المواطنين حال استخدام كارت "ميزة" لسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا.
الحكومة تنفى فرض رسوم إضافية على المواطنين حال استخدام كارت "ميزة"
أسعار الذهب اليوم تقفز 16 جنيها.. وعيار 21 يسجل 1016 جنيها للجرام
شهدت أسعار الذهب قفزة كبيرة في ختام تداولات الأسبوع، بارتفاع بلغت قيمته 16 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا ليسجل 1016 جنيها للجرام في تداولات اليوم السبت، على خلفية صعود سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية
تنسيق الجامعات 2022.. 135 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات
لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.. 1002 فرع لمبادرة كلنا واحد
مجلس أمناء الحوار الوطنى يعقد جلسة ثالثة.. رشوان: لإنهاء تشكيل اللجان النوعية
أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه الثالث اليوم السبت الموافق 30 يوليو بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر الساعة 1 ظهرا.
"اليوم السابع" يحصل على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022
متحف متحرك.. الداخلية تضبط 38 تمثالا وكمية من الذهب بحوزة عاطل في الفيوم
تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم، من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم أول شرطة الفيوم)، حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة المركز، وبحوزته (38 تمثالا حجريا يشتبه فى أثريتها – قطعة معدنية ذهبية اللون يشتبه أن تكون "مقلدة" – مبلغ مالى يشتبه أن يكون "مزور" – 4 هواتف محمولة – جهاز "لاب توب").
الحكومة: زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية بنسبة نمو 13% العام الجديد
وفاة ثانى شخص بسبب جدري القرود خارج أفريقيا والسابع على مستوى العالم
كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن وفاة الرجال الثانى بسبب جدري القرود، موضحة أنه يبلغ من العمر 41 عامًا، ويعتبر أول شخص يموت من الفيروس في البرازيل، وثاني حالة وفاة تم الإبلاغ عنها خارج أفريقيا والسابعة على مستوى العالم.
الأحوال الجوية اليوم.. طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 43
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت ، استقرار فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.
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