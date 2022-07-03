اليوم السابع
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"يمنى" الأولى بالدبلومات التجارية: "ماكنتش مصدقة نفسي".. لايف وصور

الأحد، 03 يوليه 2022 06:06 م
"يمنى" الأولى بالدبلومات التجارية: "ماكنتش مصدقة نفسي".. لايف وصور أسرة يمني وصديقتها
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأحد، مع الطالبة يمنى هشام برجل بنت محافظة بورسعيد، والحاصلة على المركز الأول بالدبلومات التجارية نظام الثلاث سنوات. 
 
وأعربت يمنى هشام محمد عبد الحميد برجل، من مدرسة زينب الكفراوي بنات في محافظة بورسعيد، عن سعادتها بحصولها على المركز الأول على التعليم التجاري نظام الثلاث سنوات (منهجية الجدرات) على مستوى الجمهورية.
 
 
وأضافت: "مش مصدقة نفسي حتى الآن وعلمت الخبر من وسائل الإعلام، ولدي أخت وأخ وانا أكبرهم سنا، ووالدي يعمل بهيئة البريد ووالدتي ربة منزل".
 
وأكدت على أن أسرتها سر نجاحها، وأن والديها وفروا له المناخ المناسب للمذاكرة والنجاح وبالتالي التفوق، كما أن أصدقائها دائما يشجعوها ويدعموها.
 
أسرة يمني وصديقتها
أسرة يمني وصديقتها

أسرة يمني
أسرة يمني

الأولى على الجمهورية بالدبلومات التجارية
الأولى على الجمهورية بالدبلومات التجارية

امها تقبلها
امها تقبلها

 

يمني وامها
يمني وامها

يمني وصديقتها
يمني وصديقتها

 


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