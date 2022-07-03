وزير الرى: الترع المستهدف تبطينها بالدقهلية 1.700 كيلو متر بتكلفة 7 مليارات جنيه

الدقهلية – شريف الديب

رافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، لتفقد عدد من الترع والمصارف بنطاق المحافظة ضمن المشروع القومى لتبطين الترع، بحضور عدد من قيادات وزارة الرى، والمهندس مجدى الشحات وكيل وزارة الرى بالدقهلية.

شملت جولة "مختار" و"عبدالعاطي" تفقد ترعة الخذندارية بقرية نوسا بمركز اجا بطول 3 كيلو متر، ضمن تبطين 5 ترع بمركز اجا بطول 12,5 كيلو متر بتكلفة 53 مليون جنيه، كما تفقدوا ترعة الرملة بقرية الرملة بمركز بلقاس بطول 12 كيلو متر بتكلفة 50 مليون جنيه تم الانتهاء منها بالكامل، بالإضافة إلى تفقد محطة رفع 2 على مصرف نمرة 2، ومحطة رفع 1 على مصرف نمرة 1، وهدار جمصه، وترعة 15مايو بقلابشو، ومحطة رفع قلابشو.

والتقى "المحافظ " و"الوزير" بعدد من المواطنين وتفقدوا بعض الحقول الزراعية التى تطبق منظومة الرى بالتنقيط والصوب الزراعية والمنتجات بقرية وزير بمركز بلقاس.

وأكد "مختار"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية أولى الريف المصرى اهتماماً كبيراً من خلال إطلاق مبادرة حياة كريمة التى تستهدف تحسين الخدمات المقدمة ولأهلينا جميعا فى القرى وفى مقدمتهم المزارعين من خلال تبطين الترع وتطوير منظومة الرى والزراعة.

وأشار "المحافظ"، إلى أن تبطين الترع مشروع أحيا وجه الزراعة فى مصر ورفع المعاناة عن كاهل المزارعين الذين ظلوا لسنوات طويلة يعانون من عدم وصول المياه إلى أراضيهم نظراً لتهدير كميات كبيرة منها دون ادنى استفادة.

وقال "مختار" أن ما شاهدناه اليوم من تطوير لمنظومة الرى لم ولن تشهده الدولة المصرية على مر تاريخها فالدولة تسابق الزمن من خلال انشاء مشروعات قومية فى كافة القطاعات لضمان حياة كريمة لكافة فئات الشعب.

ومن جانبه أكد وزير الرى، أن مشروع تبطين الترع كان حلم الدولة المصرية والمزارعين وأصبح حقيقة لضمان وصول مياه الرى إلى نهايات الترع والى ابعد قطعة أرض مهما كانت مساحتها لان الدولة شغلها الشاغل هو الحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأشار "عبدالعاطي"، إلى أن الترع المستهدف تبطينها بالدقهلية تبلغ مساحتها 1.700 كيلو متر بتكلفة تقرب من 7 مليار جنيه تم طرح منها 870 كيلو متر بتكلفة 3,25 مليار جنيه، تم تنفيذ 320 كيلو متر حتى الآن بنسبة 35 % وجار تنفيذ المساحات المطروحة المتبقية.

وقال وزير الري: نستهدف تطبيق منظومة الرى الحديث " الرى بالتنقيط " بشكل كامل لترشيد استهلاك المياه ولزيادة معدل الإنتاج وتوفير الأسمدة، وعلى جميع اخواننا المزارعين تطبيق المنظومة للحفاظ على المياه وترشيد الإنفاق وزيادة معدل الدخل.

حضر الجولة حاتم قبيل رئيس مركز ومدينة اجا، والمحاسب محمد عبدالباقى رئيس مركز ومدينة بلقاس، واللواء ضياء الدين قطب رئيس مدينة جمصة؛ وجاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصرى فى إطار مبادرة حياة كريمة وفى مقدمتها المشروع القومى لتبطين الترع للحفاظ على مياه النيل وضمان وصولها إلى كافة الرقعة الزراعية واستغلال كل متر من المياه فى مكانه الصحيح، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.



جولة وزير الرى بالدقهلية (1)



جولة وزير الرى بالدقهلية (2)



جولة وزير الرى بالدقهلية (3)



جولة وزير الرى بالدقهلية (5)



جولة وزير الرى بالدقهلية (7)



جولة وزير الرى بالدقهلية (8)



جولة وزير الرى بالدقهلية (9)



جولة وزير الرى بالدقهلية (15)



جولة وزير الرى بالدقهلية (16)



جولة وزير الرى بالدقهلية (17)



جولة وزير الرى بالدقهلية (20)



جولة وزير الرى بالدقهلية (21)



جولة وزير الرى بالدقهلية (22)