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وزير الاقتصاد الأرجنتينى يقدم استقالته إلى رئيس بلاده

الأحد، 03 يوليه 2022 02:18 ص
وزير الاقتصاد الأرجنتينى يقدم استقالته إلى رئيس بلاده وزير الاقتصاد الارجنتينى
كتب : أحمد علوى

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أعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني، مارتن جوزمان، استقالته في رسالة وجهها إلى الرئيس ألبرتو فرنانديز، بعد أن شغل منصبه منذ ديسمبر 2019.

وقال الوزير في رسالته: "أكتب لكم لتقديم استقالتي من منصب وزير الاقتصاد"، من دون أن يقدم أسبابا لخطوته تلك، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أنه "كثيرا ما اصطدم مع الحزب العدلي البيروني".

وشدد غوزمان على "ضرورة أن يتمكن من سيحل مكانه من العمل في إطار اتفاق سياسي داخل الائتلاف الحكومي".

واعتبر أن "مواصلة تعزيز قاعدة الاقتصاد الكلي بما في ذلك سياسات المال والنقد وسعر الصرف، هو أمر أساسي في اقتصاد يعاني تضخما تجاوز 60% خلال عام واحد وانخفاضا في قيمة البيزو".

 

 


الارجنتين

وزير الاقتصاد الارجنتينى

الاقتصاد الارجنتينى

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