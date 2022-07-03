وحدة الانضباط بالشرقية تصادر 74 سماعة ومسجل و46 توك توك مخالفة

الشرقية - إيمان مهني

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية الدور الذى تقوم به لجان إدارة المتابعة الميدانية بمختلف المراكز والمدن والأحياء للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومعالجة أوجه القصور مؤكداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وقائع الإهمال والتقصير فى العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقال المحافظ من الضرورى أن يشعر المواطن بتواجد هذه الوحدة فى الشارع وما تقوم به من مهام وما تحدثه من تغيرات أدت إلى الحد من الظواهر السلبية التى يعانى منها المواطن.

وفى هذا الإطار وجه المحافظ عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بضرورة تفعيل وحدة (تحقيق الإنضباط بالشوارع والميادين) لمواجهة أى سلبيات فور إكتشافها وفرض الإنضباط بالشوارع الرئيسية والميادين العامة وإتخاذ ما يلزم حيال المخالفين طبقا للقانون.

و تنفيذاً لتعليمات المحافظ أوضح عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية أنه خلال الـ 5أيام الماضية قامت وحدة تحقيق الإنظباط بحملة بشوارع مدينة الزقازيق والتى أسفرت عن ضبط الآتى : 46 توك توك مخالف به 9 سماعات حجم كبير، 4 تروسيكل لأصحاب نباشى القمامة بالإضافة لـ 54 سماعة حجم متوسط ، 6 عربات كارو حديد لأصحاب نباشى القمامة ، 20 تسجيل تم مصادرتهم من تكاتك مختلفة و موتسيكلات التوصيل المنزلى ومصادرة 7 وحدات gm مكبرات صوت حجم كبير، 5 وحدات gm مكبرات صوت حجم متوسط .

وتم التحفظ عليهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها وذلك تصدياً لهذه الظاهرة السلبية التى تسبب إزعاج للمواطنين.

يذكر أن وحدة تحقيق الإنظباط بالشوارع والميادين أنشئت بناءا على قرار رقم 9436 لسنة 2022 وذلك بهدف إنشاء تقسيم تنظيمى لتحقيق الإنضباط بالشوارع الرئيسية والميادين العامة.