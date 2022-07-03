واشنطن بوست: الصيف فى أمريكا أصبح أطول وأخطر وأكثر حرارة

كتبت ريم عبد الحميد

رصدت صحيفة "واشنطن بوست" مدى تأثير التغير المناخى على فصل الصيف فى أمريكا، والذى أصبح أكثر حرارة وخطورة وأطول مدة.

وقالت الصحيفة إنه فى مختلف أنحاء الولايات المتحدة أصبحت موجات الحر أكثر تواترا وأكثر حدة وتأتى فى وقت مبكر فى العام، وترتفع درجة الحرارة فى المساء بمعدل أعلى بدرجة بسيطة مقارنة بالنهار فى أغلب أنحاء البلاد، وفقا لأحدث تقييم من مركز تقييم المناخ الوطنى، مما أضر بقدرة الناس على محاولة التلطيف بعد أيام حارة، ووجدت دراسة مناخية كبرى أنه فى أكثر من نصف المدن التي شملها التحليل، وصلت أيام الحر قبل أسبوع فى المتوسط، مقارنة بما كان عليه قبل 50 عاما، وأصبحت ثلاثة أرباع الأماكن تشهد مزيدا من الأيام شديدة الحرارة.

وفى الجنوب والغرب الجنوبى، يطول موسم حرائق الغابات، ويؤدى الجفاف التاريخى إلى إفراغ الخزانات. على الساحل الشرقى، تساهم درجات الحرارة الأعلى من المعتاد فى حدوث فيضانات أكثر شدة وهطول أمطار غزيرة، ومع وصول الأجواء الحار، تتعرض شبكات الكهرباء بالبلاد للضغط المتزايد وتحذر الجهات التنظيمية من الغرب الأوسط حتى الجنوب الغربى من انقطاع التيار الكهربائى هذا الصيف.

وتشر توقعات المركز الوطنى الأمريكي للتنبؤ بالمناخ التابع لدائرة الأرصاد الجوية الوطنية لمدة ثلاثة أشهر حتى سبتمبر على أن درجات الحرارة ستكون هذا العام أعلى من المعتاد فى معظم أنحاء البلاد، مع تكون قبة حرارية قاسية فوق غرب ووسط الولايات المتحدة فى الأيام المقبلة.

وفى الوقت الذى ترتفع فيه الحرارة فى البلاد، فإنه من المتوقع أن يضرب الجفاف أجزاء من الولايات التي تمثل حزام الذرة ووادى ميسيسبى. كما تواجه البلاد أيضا احتمالية موسم حرائق غابات نشط وسابع موسم على التوالي من الأعاصير الأطلنطية غير المعتادة.