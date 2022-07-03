اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 يوليه 2022 11:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

هيئة الأركان الأوكرانية: قررنا الانسحاب من ليسيتشانسك حفاظا على الأرواح

الأحد، 03 يوليه 2022 10:50 م
هيئة الأركان الأوكرانية: قررنا الانسحاب من ليسيتشانسك حفاظا على الأرواح الجيش الاوكرانى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن هيئة الأركان الأوكرانية انسحاب الجيش الأوكرانى من مدينة ليسيتشانسك آخر معقل لقوات كييف في جمهورية لوجانسك الشعبية، وذلك في أعقاب إعلان وزارة الدفاع الروسية عن تحرير أراضي الجمهورية بالكامل، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية: حفاظا على أرواح المدافعين الأوكرانيين، قررنا الانسحاب من المدينة.

وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية، أنه في ظل تفوق القوات الروسية في المدفعية والقوات الجوية وأنظمة الصواريخ والذخيرة وغيرها من الأسلحة، فإن استمرار الدفاع عن المدينة كان سيترتب عليه عواقب وخيمة على الجيش الأوكراني.

 


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة