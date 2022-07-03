هيئة الأركان الأوكرانية: قررنا الانسحاب من ليسيتشانسك حفاظا على الأرواح

كتب أحمد عرفة

أعلن هيئة الأركان الأوكرانية انسحاب الجيش الأوكرانى من مدينة ليسيتشانسك آخر معقل لقوات كييف في جمهورية لوجانسك الشعبية، وذلك في أعقاب إعلان وزارة الدفاع الروسية عن تحرير أراضي الجمهورية بالكامل، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية: حفاظا على أرواح المدافعين الأوكرانيين، قررنا الانسحاب من المدينة.

وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية، أنه في ظل تفوق القوات الروسية في المدفعية والقوات الجوية وأنظمة الصواريخ والذخيرة وغيرها من الأسلحة، فإن استمرار الدفاع عن المدينة كان سيترتب عليه عواقب وخيمة على الجيش الأوكراني.