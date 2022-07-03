هل تستيقظ في منتصف الليل؟.. حيل هتساعدك فى التخلص من ذلك

فاطمة ياسر

بعض الأشخاص يتعرضون للاستيقاظ من منتصف النوم ، ولذا هناك العديد من الحيل التي تساعد علي النوم مجددًا، لأن بعض الأشخاص يكافحون للحصول على نوم جيد، ويقدم هذه الحيل التقرير المنشور عبر موقع " ذي صن"، ومنها: