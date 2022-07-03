هبوط مؤشرات البورصة فى أولى جلسات يوليو.. ورأس المال يفقد 13.5مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر يوليو، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 13.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 608.479 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.35%، ليغلق عند مستوى 9008 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 1620 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.38% ليغلق عند مستوى 11043 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.47% ليغلق عند مستوى 3638 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 1699 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 2507 نقطة.