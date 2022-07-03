اليوم السابع
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مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين جراء سلسلة انفجارات بمقاطعة بيلجورود الروسية

الأحد، 03 يوليه 2022 08:43 ص
مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين جراء سلسلة انفجارات بمقاطعة بيلجورود الروسية الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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لقي 3 مدنيين حتفهم وأصيب 4 آخرون اليوم الأحد، بعد وقوع سلسلة من الانفجارات في مقاطعة بيلجورود الروسية.

 

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن محافظ مقاطعة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف قوله إن عشرات المنازل تضررت جراء هذه الانفجارات بما في ذلك 5 منها تدمرت بالكامل.

 
وفي وقت سابق، ذكر محافظ بيلجورود أنه تم سماع صوت سلسلة من الانفجارات القوية في عاصمة المقاطعة، واشتعلت النيران في أحد المنازل ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص، معربا عن اعتقاده بأن وسائط الدفاع الجوي الروسي في المنطقة تتصدى لبعض الأهداف، منوها بأن التحقيق يجري حاليا لتحديد أسباب الحادث.

 


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