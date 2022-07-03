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مطابقة البصمة الوراثية شيماء جمال مع والدتها.. وغدًا تشييع الجثمان

الأحد، 03 يوليه 2022 03:54 م
مطابقة البصمة الوراثية شيماء جمال مع والدتها.. وغدًا تشييع الجثمان شيماء جمال- أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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انتهت مصلحة الطب الشرعى من مطابقة البصمة الوراثية للإعلامية شيماء جمال، مع البصمة الوراثية المأخوذة من والدتها، وصرحت بدفن المجنى عليها.
 
وقالت مها أبو بكر المحامية أنه من المقرر إقامة صلاة الجنازة غدًا على المتوفية، بمسجد السيدة نفيسة، وتابعت أن والدتها متواجدة غدًا من التاسعة صباحا في مصلحة الطب الشرعي لمرافقة الجثمان حتي مثواها الاخير.
 
أصدرت النيابة العامة تصريح بدفن جثة الإعلامية شيماء جمال بعد الانتهاء من إجراء التشريح، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتسليم الجثمان لأسرتها وإنهاء إجراءات الدفن.

شيماء جمال

مصلحة الطب الشرعى

دفن شيماء جمال

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