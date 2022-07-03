اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 يوليه 2022 02:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مسئول بالجامعة العربية: الاهتمام بملف المياه بفلسطين ليس جديدا ويعود لعام 2009

الأحد، 03 يوليه 2022 01:45 م
مسئول بالجامعة العربية: الاهتمام بملف المياه بفلسطين ليس جديدا ويعود لعام 2009 الجامعة العربية - صورة أرشيفية
بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال مدير إدارة البيئة والسكان بجامعة الدول العربية، وزير مفوض جمال جاب الله إن التركيز على قضية المياه في فلسطين ليس وليد اللحظة، وإنما يرجع إلى عام 2009، حيث عقد مؤتمر دولي بهذا الشأن في أعقاب اعتداء اسرائيلي على قطاع غزة.
 
وأضاف، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع "عرض دراسة تقييم أضرار قطاع المياه والصرف الصحي في غزة جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم الأخير"، أن اجتماع اليوم يأتي تنفيذا لقرار المجلس الوزارى العربي للمياه، في ضوء العديد من المستجدات والتي تمثل خطورة حقيقية على سكان القطاع.
 
وأوضح أن الهدف من وراء الاجتماع هو دعوة الدول العربية والمجتمع الدولي والصناديق الدولية للعمل على دعم إعادة إعمار البنية التحتية المتعلقة بأمن الطاقة وإمدادات المياه والصرف الصحي.

قطاع المياه

الجامعة العربية

قطاع غزة

اسرائيل

فلسطين



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة