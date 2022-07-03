مدينة الطور تواصل أعمال تطوير كورنيش قرية الجبيل بجنوب سيناء.. صور

جنوب سيناء - محمد حسين

ينفذ حاليا مجلس مدينة الطور بجنوب سيناء اعمال تطوير كورنيش المدينة المؤدى لقرية الجبيل، ضمن عدد من المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها فى مدينة الطور .

وقال هاني بدوي، رئيس مدينة طور سيناء، إن المدينة تشهد حاليا أعمال تطوير كورنيش المدينة المؤدى لقرية الجبيل بمدينة طور سيناء، وتجميل الكورنيش بالزراعات.

وأضاف انه يتم متابعة اعمال التطوير إضافة لحملات المتابعة لنظافة الشاطئ.

وسبق وأعلن رئيس مدينة الطور أنه يجرى تنفيذ مشروعات خدمية منوعة ومنها رفع اعمدة الانارة بالطريق الساحلي لمدينة طور سيناء، وتقليم النخيل بحديقة الشهداء.

وأضاف أنه جارى العمل فى رصف ازدواج الطريق الساحلي بمدينة طور سيناء، ورفع كفاءة وتطوير كورنيش المدينة ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لمدينة طور سيناء للعام المالي 2021/2022، واستكمال الاسفلت بطريق كورنيش قرية الجبيل، وصب أعمدة سور طريق كورنيش قرية الجبيل.

وسبق واعلن مجلس مدينة الطور فى بيان ، انه يجرى تنفيذ حملات النظافة ورفع كفاءة حديقة الشهداء بمدينة طور سيناء.

كما شهدت مدينة الطور أعمال لجنة الاستلام الابتدائي للتجمعات التنموية بمنطقة اسلا وعريق وسهل القاع ، وحملة تنفيذ غسيل وتطهير خزانات المياه ، وحملات ازالة فورية في المهد لمخالفات بناء .



اعمال التطوير



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