محمد نجاح الثانى على الجمهورية بالثانوية الصناعية: كنت أحلم بكلية الهندسة.. لايف

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا مع الطالب الثانى على مستوى الجمهورية فى الدبلوم الصناعى محمد نجاح عبد الله إمام الشهير ب " ابو شلبى "، حيث سادت قرية الديدامون مركز فاقوس محافظة الشرقية فرحة عارمة، وخاصة داخل منزل الطالب الحاصل على المركز الثانى على الجمهورية فى الدبلوم الفنى الصناعى بمدرسة فاق ي الثانوية الصناعية.

وقال الطالب الحمد لله على نعمة النجاح وإننى علمت من خبر نجاحي من المواقع وخاصة "اليوم السابع" أهدى نجاحه إلى والده ووالدته وادارة المدرسة ومدرسيها وأنه كان متوقع حصوله على مركز متقدم وكرمه الله بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية لافتا أنه يذاكر دروسه أولا بأول ، أنه رفضت دخول الثانوية العامة وفضل دخول المدرسة الصناعية الفنية نظام الثلاث سنوات

وأضاف والد محمد أنهد محمد تعلم صنعة الكهرباء وأصبح ماهر فى تركيب الكهرباء بالمنازل وايضا اصلاح الشاشات والتلفزيون أن والجميع هنا بالقرية يلقبونه بالمهندس محمد وكانت أمنياتنا وأمنيته أن يلتحق بكلية الهندسة وبالفعل محمد بدأ في الدراسة كي يجهز امتحانات المعادلة علاوة على أنه كان يعمل بصنعته ويساعدنى فى مصاريف الحياة