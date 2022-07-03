محافظ سوهاج يتفقد محطة مياه ونقطة إسعاف أنشئا ضمن مبادرة "حياة كريمة"

سوهاج محمود مقبول

أجرى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، جولة ميدانية بمركز ومدينة جرجا، تفقد خلالها أعمال المرحلة الثانية لمشروع توسعة "محطة مياه جرجا السطحية"، بتكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه، كما تفقد وحدة إسعاف جرجا السريع، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بحضور عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا، والدكتور هاني فؤاد رئيس فرع هيئة الإسعاف بسوهاج.

واستهل محافظ سوهاج جولته بتفقد أعمال المرحلة الثانية من مشروع توسعة محطة مياه جرجا السطحية، بطاقة تصميمية 400 لتر/ ثانية، لتوفر 34 ألف متر مكعب/ يوم، ويهدف المشروع إلى الوصول لطاقة إنتاجية 800لتر/ثانية؛ لتغطية مدينة جرجا وقراها بالمياه المرشحة السطحية، وتلبية جميع الاحتياجات المائية، ومن المتوقع الانتهاء من كافة الأعمال بنهاية العام الجاري .

ثم قام المحافظ بتفقد نقطة إسعاف جرجا السريع نموذج 2 سيارة، ضمن 35 وحدة إسعاف تم إنشائها وتطويرها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وتشتمل " 2 غرفة إسعاف، و3 غرف سكني وإداري، ومطبخ، ودورة مياه "، وتخدم الطريق السريع من جرجا إلى البلينا، وقرى مركز جرجا.

وأكد "الفقي" على أهمية المتابعة المستمرة للانتهاء من كافة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، تلك المشروعات التي وفرت الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل لائق، بما يخدم منظومة التنمية الشاملة، وفقا لرؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.