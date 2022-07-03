محافظ المنيا: تخصيص 38 مجزر حكومى لاستقبال الأضاحى بالمجان

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، عن رفع درجة الاستعدادات القصوى لكافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، بمختلف القطاعات الخدمية والمرافق العامة، تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، لتوفير كافة الخدمات للمواطنين، وذلك طوال فترة إجازة عيد الأضحى، موجها بالتواجد الميدانى من قبل كافة الجهات المعنية لتحقيق الصالح العام للمواطنين.

أشار المحافظ، إلى أنه تم فتح العديد من منافذ بيع اللحوم والاسماك والخضروات والفاكهة والملابس والاحذية، بعدد من المراكز، لاستقبال كافة فئات المواطنين، ويتم من خلالها عرض كافة المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح بين 20%الى 30% كنسبة تخفيض، بالإضافة لفتح شوادر بيع اللحوم السودانية بأسعار مخفضة تصل الى 110 جنيه للكيلو الواحد، بالإضافة لمتابعة مبادرات كلنا واحد ومحاربة الغلاء.

وجه المحافظ، بإلغاء كافة الاجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها خلال فترة العيد، وذلك للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير كافة الخدمات المواطنين، مشددًا على تفعيل غرف العمليات بالوحدات المحلية، والقروية، ومديريات الخدمات، لتعمل على مدار 24 ساعة، على أن يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفورى عن أى أحداث قد تقع خلال فترة الإجازة.

شدد المحافظ على أهمية استمرار المتابعة لمنع وقوع أى حالات للبناء المخالف أو التعدى على الأراضى الزراعية، فى أثناء إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكدا على ضرورة المتابعة لمنع وقوع هذه المخالفات، والتعامل معها بشكل فورى، لافتًا إلى أنه سيتم التعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة، من خلال الإزالة الفورية لأى تعدٍ جديد، ومحاسبة المخالفين وفقًا للقانون، حفاظًا على مستقبل الأجيال القادمة.

كلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز بتنفيذ حملات النظافة وإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة، ورفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها للمقالب العمومية باستخدام معدات الوحدات المحلية، حرصا على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شدد المحافظ على تكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، الوحدات المحلية والجهات المعنية والتأكد من توافر كافة السلع، ومتابعة المجازر وأماكن بيع اللحوم، بالإضافة لوضع خطة عمل للمخابز لتوفير الخبز البلدي، كذلك المتابعة المستمرة للكميات الواردة من المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز، لضمان وصول الكميات الكافية لسد احتياجات المواطنين خلال أيام العيد.

وناشد المحافظ، المواطنين بضرورة الالتزام بالمعايير البيئية والصحية، بعدم ذبح الأضاحى بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية ومعاونة الأجهزة التنفيذية، حيث تم تخصيص 38 مجزر حكومى بجميع المراكز، لاستقبال اضاحى المواطنين ويتم ذبحها وتقديم الخدمات بالمجان طوال فترة عيد الأضحى المبارك.



محافظ المنيا