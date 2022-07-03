مجمع الجلاء الطبى يستعرض أحدث طرق العلاج بجراحة المخ والأعصاب فى مؤتمره السنوى

كتب ــ وليد عبد السلام

ينظم مجمع الجلاء الطبى العسكرى بالتعاون مع الأكاديمية الطبية العسكرية المؤتمر السنوي لجراحة المخ والأعصاب والذى تنطلق فعالياته في الفترة من 5 إلى 7 يوليو الجاري.

وقال اللواء طبيب عزت عبد الخالق رئيس المؤتمر السنوي لجراحة المخ والأعصاب الذي ينظمه مجمع الجلاء الطبي العسكري في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المؤتمر يستعرض أحدث طرق العلاج في تخصص جراحة المخ والأعصاب، مشيرا إلى أن المؤتمر يهدف إلى توحيد نظام العمل حسب البروتوكولات العالمية الحديثة والاطلاع على أحدث نظم المعرفة، لافتا إلى أن المؤتمر يستهدف تبادل الخبرات مع اقسام جراحات المخ والاعصاب بالجامعات الأخرى وذلك بالاطلاع على أحدث الطرق والوسائل التعليمية.

وأضاف اللواء طبيب عزت عبد الخالق رئيس المؤتمر السنوي لجراحة المخ والأعصاب، أن المؤتمر بمثابة ملتقى تدريب لصغار الأطباء على اتباع أحدث الطرق والأساليب العلمية عن طریق المحاكاة وورش العمل لرفع مستوي خبراتھم.

وتابع اللواء طبيب عزت عبد الخالق: يستعرض المؤتمر أحدث طرق العلاج في جراحات المخ والأعصاب والتي تتمثل في عرض أحدث طرق إیقاف النزیف أثناء الجراحة باستخدام أسلوب جدید أكثر فاعلية وأمان أثناء وبعد بلود ستوب الذي يوقف نزيف الدم في 6 ثوان، حيث يستخدم في حالات المرضي الذین یعانون من اضطرابات في تجلط الدم مثل المرضي الذین یتعاطون أدویة تؤثر على تجلط الدم كمضادات التجلط ومثبطات الصفائح الدمویه أو مرضي الھیموفیلیا.

وأضاف سيتم استعراض استخدام أحدث الأجهزة في تحديد أماكن اورام المخ ما قبل وأثناء إجراء الجراحة مع التوافق بالأشعة المقطعية داخل غرف العملیات، كما يستعرض أحدث طرق العلاج بدون جراحة أو باستخدام المنظار الجراحي لاستئصال الغضروف وتثبيت الفقرات.

وفي مجال الأمراض الوظیفیة الصرع والشلل الرعاش، حيث يوجد طفرة جدیدة فى استخدام التقنيات الحدیثة لتحدید البؤرة الصرعية أو مصدر الشلل الرعاش وعلاجه بمختلف الطرق، سواء بالتدخل الجراحي أو باستخدام جھاز التردد الحراري أو زرع قطب كھربائي.

وینقسم المؤتمر إلي مرحلتین.. المرحلة الأولي: ورش عمل لمدة یومین تعقد في الأكادیمیة الطبیة العسكریة حیث یقوم صغار الأطباء بالحضور والتدریب على ید أساتذة من مختلف الجامعات المصریة علي أحدث الوسائل المستخدمة في الجراحات الدقیقة والمتطورة كجراحة الأوعیة الدمویة والوظیفیة والمناظیر والعمود الفقري، بينما المرحلة الثانية تتم يوم الخميس، حيث يتم إلقاء محاضرات علمیة لأساتذة في كل مجالات جراحات المخ والأعصاب من مختلف البلدان العربیة والأجنبیة.