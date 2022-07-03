لومبارديا الإيطالية تطالب بإعلان حالة الطوارئ بسبب تعرضها لأسوأ موجات الجفاف

فاطمة شوقى

طلبت سلطات منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا إعلان حالة الطوارئ في مواجهة واحدة من أسوأ موجات الجفاف التي تشهدها المنطقة ، بعد أن كان الشتاء دافئًا بشكل غير معتاد.

وقال حاكم لومبارديا أتيليو فونتانا، إن الوضوع المناخى الهيدرولوجى في الفترة من نوفمبر 2021 إلى يونيو 2022 إلى حدوث عجز كبير في المياه، مما دفع المنطقة إلى اتخاذ تدابير محددة لاحتواء الاثار على السكان وعلى البيئة الزراعية، وفقا لصحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وأشار فونتانا إلى أنه لدعم القطاع فإنه من الضرورى استمرار امدادات الرى الحالية حتى يمكن أن تستمر حتى 15 يوليو على الأقل، مشيرا إلى أن درجات الحرارة المرتفعة هي أيضا سببا في نقص الأمطار المتراكمة.

وأوضح مدير الحماية المدنية الإيطالية ، فابريزيو كورسيو ، أن مياه الأمطار في إيطاليا انخفضت بنسبة 40٪ إلى 50٪ هذا العام مقارنة بمتوسطات السنوات الأخيرة ، وثلوج أقل بنسبة تصل إلى 70٪.

وفي هذا الصدد ، تستعد الحكومة ، كما توقع رئيس الوزراء ماريو دراجي ، اعتبارًا من يوم الاثنين 4 يوليو الجاري ، لإعطاء الضوء الأخضر لخطط الطوارئ الإقليمية وفي مشروع المرسوم بقانون مع إجراءات مكافحة النقص من الماء.

وبالمثل ، قام بتعزيز وتكييف البنى التحتية الهيدروليكية التي تم تحديد مفوض غير عادي لهيكل خاص ، مع صلاحيات الإنفاق والإجراءات المبسطة لمواجهة هذا التحدي.

ومن المتوقع طرح هذا الإجراء على طاولة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

وبدأ الجفاف الخطير الذي تعاني منه إيطاليا ، مع خسائر تقدر بنحو مليار يورو في الزراعة ، يؤثر أيضًا على القطاعات الاقتصادية الأخرى وعلى الحياة اليومية للمواطنين.

وتعتبر المنطقة الأكثر تضررا هي حوض بو ، أكبر وأطول نهر في البلاد ، والذي وصل مجراه إلى أدنى مستوى له في السبعين عاما الماضية، وتسبب نقص المياه أيضًا في تقليل إنتاج محطات الطاقة الكهرومائية في وادي بو إلى النصف.