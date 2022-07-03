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الأحد، 03 يوليه 2022 09:44 م
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للمرة الأولى.. مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات شركة Fly Arna

الأحد، 03 يوليه 2022 09:20 م
للمرة الأولى.. مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات شركة Fly Arna ولى رحلات شركة Fly Arna
البحر الأحمر- عماد عرفة

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استقبل اليوم مطار الغردقة الدولي أولى رحلاته من شركة Fly Arna الأرمينية، واستقبلت إدارة المطار الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف عليه دوليا، حيث وزع  فريق العلاقات العامة بالمطار الورود على الركاب فور وصول الرحلة، ومن المقرر أن يتم  تسيير الرحلة بواقع رحلتين أسبوعيا بخط سير بريفان- الغردقة- بريفان.
 
واستقبل  مطار الغردقة الدولي، اليوم الأحد، 86 رحلة طيران دولية أغلبها وافدة من المطارات الأوروبية المختلفة، تقل على متنها قرابة 13 ألف سائح من جنسيات مختلفة، ويتم تسهيل إجراءات الدخول لهم للاستمتاع بإجازاتهم فى الغردقة.
 
وأكد مصدر من مطار الغردقة الدولى أن الرحلات المقرر وصولها اليوم أغلبها قادمة من المطارات الأوروبية المختلفة وأكثر الجنسيات وصولا الألمانية يليها الإنجليزية، ثم عدد من الجنسيات الأخرى مثل البولندية والأيرلندية وغيرها من الجنسيات الأخرى المختلفة.
 
من جانب آخر كشفت جداول رحلات الوصول الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى بداية من أمس السبت وحتى الجمعة المقبل، والتى من المقرر أن يستقبل المطار خلالها 114 رحلة بزيادة 4 رحلات فى معدلات الوصول عن الأسبوع الماضى .
 
 

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