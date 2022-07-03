لحظة محاكمة المتهم بالتعدى على شاب فى القليوبية.. فيديو لايف

القليوبية إبراهيم سالم

نظرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين محمد سمير التونى، ومحمد عبد الواحد بحيري، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى، قضية اتهام عاملين سبق الحكم علي أحدهما من قبل، بخطف شاب والتعدي عليه بالضرب وتصوير مقطع فيديو له بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وشهدت جلسة نظر القضية أمام هيئة المحكمة، تنازل المجني عليه ودفاعه، عن القضية بعد أن تم عقد جلسة عرفية بين الطرفين وانتهت الجلسة بالصلح فيما بينهما، وبناء عليه تم الطلب من هيئة المحكمة تسجيل طلب التنازل بالأوراق.

وكان قد تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 22680 لسنة 2021 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4564 لسنة 2021 کلی جنوب بنها، أن المتهم "كرم م ب إ"، عامل، مقيم دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، خطف المجني عليه عمدا برفقة متهم آخر سبق صدور حكم بحقه من قبل، بخطف المجني عليه، والتعدي عليه بالضرب باستخدام أداتين "عصا خشبية، وحزام بنطال"، ثم صورا له مقطعا مصورا بعد التعدي عليه، واكراهه علي توقيع إيصالات أمانة علي بياض.