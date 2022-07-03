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قوات الشيشان: وضعنا تكتيك لاستدراج قوات أوكرانيا من مدينة ليسيتشانسك

الأحد، 03 يوليه 2022 10:46 م
قوات الشيشان: وضعنا تكتيك لاستدراج قوات أوكرانيا من مدينة ليسيتشانسك الحرب فى أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أكد زميد شلايف، قائد قوات "أحمد" الشيشانية الروسية، وجود تكتيك لاستدراج قوات أوكرانيا من مدينة ليسيتشانسك واستنزافها على طول 50 كم قبل اقتحام المدينة، حفاظا على أرواح المدنيين هناك، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال قائد قوات "أحمد" الشيشانية الروسية: "قمنا بتوسيع الجبهة، وتقدمنا نحو ليسيتشانسك، ووصل طول الجبهة إلى 50 كيلومترا لاستنزاف العدو، وعلمنا أنهم حشدوا فى ليسيتشانسك الكثير من القوات والمعدات فى ذلك الوقت، وأن أعدادا كبيرة من السكان فى المدينة. ولكن لم يرفض المدنيون تمركزنا فى الحقول والقرى المجاورة، واستدرجناهم نحونا ومارسنا استنزافهم خلال شهر ونصف، قبل القضاء عليهم ببطء".

 

وتابع قائد قوات "أحمد" الشيشانية الروسية: "تركنا لهم بعض البؤر والمواقع والمنازل حتى يتقدموا إلينا ويتركوا ليسيتشانسك بشكل نهائى، وبهذه الطريقة استنزافهم".


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