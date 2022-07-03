اليوم السابع
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فيديو.. كيفية اختيار ملابس الإحرام؟.. اعرف التفاصيل

الأحد، 03 يوليه 2022 09:49 م
فيديو.. كيفية اختيار ملابس الإحرام؟.. اعرف التفاصيل الحج
كتب مدحت وهبة

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نشرت وزارة التضامن الاجتماعى فيديو توعوي لحجاج الجمعيات الأهلية  والرد على استفسارات البعض عن كيفية اختيار ملابس الإحرام.
 
ويقوم الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية بالرد على الاستفسارات الخاصة بذلك .
 
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي حرصها على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات، وتم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بإنهاء كافة التعاقدات الخاصة بالفنادق والنقل، كما تم تشكيل غرفة عمليات بالمؤسسة القومية لتيسير الحج لمتابعة إجراءات تسجيل المتقدمين، وتم تخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين على رقم (0237619909)، كذلك حجز الفنادق وفقاً للعدد المخصص لحجاج الجمعيات بالمنطقة المركزية للحرمين وجميعها فنادق مصنفة.
 
 
 
 
 

التضامن

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