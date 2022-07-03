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غلق محطات مترو "الهايكستب وعدلى منصور وعمر بن الخطاب وقباء" 6 ساعات

الأحد، 03 يوليه 2022 12:00 ص
غلق محطات مترو "الهايكستب وعدلى منصور وعمر بن الخطاب وقباء" 6 ساعات المترو - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تغلق إدارة مترو الخط الثالث اليوم الأحد، 4 محطات مترو هى "الهايكستب، عدلي منصور، عمر بن الخطاب، وقباء" لأعمال الصيانة، حيث أعلنت الشركة المسئولة عن تشغيل وإدارة الخط الثالث لمترو الانفاق عن تعطيل الخدمة مؤقتاً في تلك المحطات لمدة 6 ساعات بداية من الساعة 5 صباحاً نظراً لأعمال الصيانة. 
 
وأوضحت الشركة، أن محطة هشام بركات ستكون المحطة النهائية أثناء ذلك الإغلاق المؤقت، وسوف يُستأنف العمل بالمحطات المغلقة في الساعة 11 صباح نفس اليوم.
   
واعتذرت الشركة عن حدوث أي إزعاج، موضحة أن سبب الإغلاق يرجع لأعمال الصيانة.
 
 
 
 

المترو

اغلاق 4 محطات مترو

مترو الخط الثالث

محطة عدلى منصور

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