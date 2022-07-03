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عبد الرحمن أول الجمهورية فى دبلوم الخمس سنوات: "الحمد لله حققت حلمى".. لايف

الأحد، 03 يوليه 2022 06:38 م
عبد الرحمن أول الجمهورية فى دبلوم الخمس سنوات: "الحمد لله حققت حلمى".. لايف عبد الرحمن أول الجمهورية فى دبلوم الخمس سنوات
الشرقية - إيمان مهنى

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قدم تلفزيون اليوم السابع لايف بعنوان "الأحلام عايزة عزيمة.. عبد الرحمن أول الجمهورية فى دبلوم الخمس سنوات: الحمد لله حققت حلمى "، التقى خلاله بالطالب عبدالرحمن حسينى عبدالله خليل اول الجمهورية نظام خمس سنوات والذى حصل على مجموع 986.5 درجة بنسبة 98.65% تخصص برمجيات بمدرسة الفنية التجريبية التكنولوجيا معلومات.

حيث قال عبد الرحمن، أنه كان من متفوقين الشهادة الإعدادية، وفضل دخول مدرسة الفنية التجريبية التكنولوجيا بمحافظة الإسماعيلية، بدلا من الالتحاق بالثانوى العام، لتحقيق حلمة بالالتحاق بالهندسة تخصص الطيران.

 

 

 

 

 


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اخبار الشرقية

مدرسة الفنية التجريبية التكنولوجيا



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