ضبط راكب حاول تهريب ساعة مرصعة بالألماس وآخر بحوزته مخدرات

كتب أحمد مصطفى

ضبط سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكبا عربيا حاول تهريب ساعة يد باهظة الثمن مرصعة بالألماس، وراكبا آخر بحوزته كمية متنوعة من المخدرات.

الحالة الأولى، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبي استوقف أحمد عمر عجمي مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من إبراهيم كمال مأمور الجمرك وسامح سيد رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معتمة، قام خالد شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 بتكليف عماد سيد حسين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود ساعة يد مرصعة بالاحجار الكريمة باهظة الثمن بعدما تلاحظ للقائم بالتفتيش وجود علبة فارغة مجوف بها مكان لساعة يد ومظروف مدون عليه نفس الماركة على العلبة بداخله جرانتي وشهادة باسم شخص آخر غير الراكب وذلك في الحقيبة الكبيرة الخاصة بالراكب وبتفتيش حقيبة يده "الهاندباج" عثر على الساعة سالفة الذكر.

والحالة الثانية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك استوقف خالد رمضان مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد مدحت مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة، قام إبراهيم حسن طلحه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف مصطفي بحر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما اسفر عن ضبط لفة بداخلها نبات الماريجوانا المخدر و4 سيجائر إلكترونية بهم زيت الماريجوانا و 4 أمبول بداخلهم زيت الماريجوانا و مطحنة لتعاطي المخدرات.

أمر حسين عبد الله هيكل مدير الإدارة الاولى بالغنابة بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الاول .

كما أمر فتحي فوزي مدير الإدارة الثالثة بالغنابة بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب الثاني للنيابة المختصة.