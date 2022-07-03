اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 يوليه 2022 09:04 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

سلطات مقاطعة كورسك الروسية تعلن إسقاط طائرتين بدود طيار أوكرانيتين

الأحد، 03 يوليه 2022 08:02 ص
سلطات مقاطعة كورسك الروسية تعلن إسقاط طائرتين بدود طيار أوكرانيتين الحرب الروسية الأوكرانية - صورة أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية المحاذية لحدود أوكرانيا أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين بدون طيار أوكرانيتين من طراز "ستريج" عند اقترابها من مدينة كورسك اليوم الأحد، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم فى شريط عاجل.

وكان قد قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، إن أوكرانيا حاولت، قبل 3 أيام، استهداف منشآت عسكرية على الأراضي البيلاروسية.

ونقلت وكالة أنباء "بلتا" الرسمية عن لوكاشينكو قوله إن أوكرانيا "حاولت قصف منشآت عسكرية بيلاروسية لكن تم اعتراض جميع صواريخها"، دون أن يقدم أي أدلة على ذلك.
 

 


مقاطعة كورسك

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة