سلطات مقاطعة كورسك الروسية تعلن إسقاط طائرتين بدود طيار أوكرانيتين

وكالات

أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية المحاذية لحدود أوكرانيا أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين بدون طيار أوكرانيتين من طراز "ستريج" عند اقترابها من مدينة كورسك اليوم الأحد، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم فى شريط عاجل.

وكان قد قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، إن أوكرانيا حاولت، قبل 3 أيام، استهداف منشآت عسكرية على الأراضي البيلاروسية.