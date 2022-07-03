سفير نيوزرلندا بالقاهرة يحتفى بإطلاق بلاده أول وزارة لذوى القدرات الخاصة

كتبت ريهام عبد الله

كشف جريج لويس سفير نيوزيلندا فى القاهرة، عن إطلاق بلاده لأول وزارة مختصة بشئون ذوى القدرات الخاصة.

وقال فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على تويتر، " في يوم تاريخي، أطلقت حكومة نيوزيلندا أول وزارة في نيوزيلندا للأشخاص ذوي القدرات الخاصة، وأول وزارة في نيوزيلندا ستستخدم لغة الإشارة النيوزيلندية وأسماء بلغة اتي ريو ماوري واللغة الإنجليزية".



السفير

ومن جهة أخرى أكدت شركة طيران نيوزيلندا أنها ستطلق أول حافظة نوم من نوع Skynest مع انضمام طائرات دريملاينر النفاثة الجديدة إلى أسطولها فى عام 2024.

وقالت شركة طيران كيوي في تغريدة تضمنت صورًا لحجرات النوم الجديدة من الدرجة الاقتصادية للرحلات إلى الولايات المتحدة وأوروبا : "حان الوقت لمبادلة مسند الرأس ببعض الراحة فى الفراش، وفقا لتقرير digitartlend.

وكشفت شركة الطيران النقاب عنها قبل عامين ، وسوف يبلغ طول حجرة النوم حوالى 79 بوصة (200 سم) وعرضها 31 بوصة (58 سم) وتأتي مع الفراش ومنفذ الشحن ومصباح القراءة، وستارة الخصوصية هي أيضًا جزء من التصميم، لإفساح المجال لمجموعة من ستة كبسولات ، أزالت شركة الطيران خمسة مقاعد اقتصادية على طائراتها القادمة من طراز بوينج 787-9 دريملاينر.

والعيب الوحيد فيها هو أنك لن تكون قادرًا على استخدام حجرة Skynest لكامل الرحلة الطويلة، وستقتصر على فترة زمنية مدتها أربع ساعات ، مع فتحة واحدة فقط متاحة لكل راكب في الرحلة الواحدة، كما أن التكلفة الإضافية عيب آخر لم يتم الإعلان عنها بعد.

وقالت شركة Air New Zealand إن التعليقات الواردة من العملاء "أبرزت أهمية النوم الجيد ليلاً والحاجة إلى مزيد من المساحة والراحة"، مما دفعها إلى ابتكار تصميم لكبسولات النوم.