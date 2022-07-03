روسيا تعلن مغادرة دبلوماسيها من بلغاريا

أ ش أ

أعلنت السفارة الروسية لدى بلغاريا، اليوم الأحد، أن الدبلوماسيين الروس وموظفي البعثات الروسية الذين تم الإعلان عن أنهم أشخاص غير مرغوب فيهم في بلغاريا، سيغادرون صوفيا في وقت لاحق اليوم.



ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن أحد موظفي السفارة، الذي يواصل العمل في بلغاريا، قوله "انتهت إجراءات جوازات السفر والرقابة الجمركية.. نحو 160 شخصا، دبلوماسيون وفنيون وأفراد عائلاتهم، يغادرون صوفيا إلى موسكو".



ومن جهتها، أكدت وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية بيان السفارة الروسية، معلنة أنه يتعين على الدبلوماسيين الروس وموظفي السفارة الذين أعلنت بلغاريا أنهم أشخاص غير مرغوب فيهم، مغادرة بلغاريا بحلول منتصف ليل اليوم.



وكانت السلطات البلغارية قد أعلنت يوم /الثلاثاء/ الماضي طرد 70 دبلوماسيا وفنيا روسيا من البعثات الدبلوماسية.. وفي المقابل، طالبت السفارة الروسية بإلغاء هذا القرار غير القانوني وغير المبرر، محذرة من احتمال إغلاق البعثات الدبلوماسية البلغارية في روسيا، إلا أن وزارة الخارجية البلغارية تجاهلت التحذير.. ويقول مسؤولون روس "إنه يجري التخطيط لإجراءات الرد المناسب على هذا القرار البلغاري".