رفع 40 طن تراكمات ومخلفات من شوارع مدينة السباعية بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

نجحت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بمحافظة أسوان، فى رفع 40 طن من تراكمات ومخلفات المبانى بمنطقة الشيخ طلحة بغرب المدينة، مع القيام بتوسعة شارع ترعة الجنابية.

ويأتى ذلك ضمن جهود مكثفة يتم تنفيذها لرفع التراكمات والمخلفات المتراكمة على الترع والمصارف، وخاصة المتاخمة للكتلة السكنية بهدف تيسير حركة المواطنين بالشكل المطلوب.

وفى السياق، أعلنت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان، بدء العمل بمشروع أعمال الشبكات الفرعية للصرف الصحى بالمدينة بمنطقة الشيخ طلحة حيث تم تنزيل بيارة التغويص بالمحطة بعد توقف دام أكثر من عشر سنوات بسبب وجود كتل صخرية بموقع الحفر، فضلاً عن الإنهيارات الترابية فى ذات الموقع ، وتم القضاء على هذه المشاكل الفنية الخاصة بتنفيذ هذا المشروع.

وقامت الجهة المنفذة للمشروع بعمل الخوازيق بعمق 20 متر، وكذا عمل كاميرات علوية، وتم التثبيت بعمق 13 متر ، وجارى إستكمال الأعمال الإنشائية للمحطة الفرعية للمدينة.

وفى المقابل، استكملت الوحدة المحلية لمدينة كلابشة بقيادة على ياسين، منظومة النظافة العامة والقيام برى الحدائق والأشجار ورش المياه بمختلف أرجاء المدنية، وأيضاً الطريق العام.



الصرف الصحى