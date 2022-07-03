رئيس وزراء أستراليا: سنحظر واردات الذهب الروسي

كتب أحمد عرفة

قال أنتوني ألبانيز رئيس وزراء أستراليا، إن بلاده ستحظر واردات الذهب الروسي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف رئيس وزراء أستراليا: سنمنع دخول أكثر من 16 وزيرا روسيا إلى بلادنا ، وسنزود أوكرانيا بـ 14 ناقلة جنود و 20 مركبة "بوشماستر".

وفى وقت سابق أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الرئيس فلاديمير بوتين بتحرير أراضي جمهورية لوجانسك الشعبية بالكامل.

وحسب موقع روسيا اليوم، جاء في بيان وزارة الدفاع، اليوم الأحد: "اليوم، 3 يوليو 2022، أبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، القائد الأعلى للقوات المسلحة للاتحاد الروسي فلاديمير بوتين بتحرير جمهورية لوجانسك الشعبية".

وأعلنت الوزارة أن قواتها أحكمت الطوق على مدينة ليسيتشانسك في جمهورية لوجانسك، وتخوض معارك داخل المدينة من أجل اكتمال هزيمة الوحدات المسلحة المحاصرة هناك.