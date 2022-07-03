حبس المتهمين بحيازة طن حشيش 4ايام على ذمة التحقيق

الإسماعيلية- صبرى غانم

قررت النيابة العامة، حبس المتهمين بحيازة طن مخدرات تنوعت ما بين حشيش وهيروين وأفيون وأنواع أخرى وأسلحة نارية 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية قد تمكنوا من ضبط مزرعة بداخلها كمية من مخدر الحشيش وزنت 862 كيلو جرام - كمية من مخدر الأفيون وزنت 14 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت 172 كيلو جرام - كمية من مخدر الكافيين والباراستامول وزنت 175 كيلو جرام - 9 بنادق آلية- 12 خزينة آلية - طبنجة بالخزينة الخاصة بها - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 2 مكبس لتصنيع مخدر الحشيش والهيروين).

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (شخصان، مقيمان بمحافظة شمال سيناء ولهما محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة فايد قريةسرابيوم بالإسماعيلية)، وذلك حال استقلالهما إحدى السيارات "منتهية التراخيص ملك وقيادة أحدهما"، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (1125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 112,500 كيلو جرام مخبئين داخل مخازن مصنعة بالسيارة المشار إليها -مسدس-عدد من الطلقات النارية- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد حماية نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.

وبمناقشتهما وصولاً لمصدر تحصلهما على المواد المخدرة، وكيفية تصريفها أقرا بتحصلهما على المواد المخدرة والسلاح النارى المضبوطين بحوزتهما من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسماعيلية)، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى امتلاك الأخير لمزرعة كائنة بمحافظة الإسماعيلية، وقد تقابل أحد المتهمان المضبوطان معه وتحصل منه على المضبوطات بقصد توصيلها (لأحد الأشخاص، مقيم بمحافظة مطروح) مقابل تحصله على مبلغ مالي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى تم إستهداف المزرعة المشار إليها، وعثر بداخلها على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 862 كيلو جرام - كمية من مخدر الأفيون وزنت 14 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت 172 كيلو جرام - كمية من مخدر الكافيين والباراستامول وزنت 175 كيلو جرام - 9 بنادق آلية- 12 خزينة آلية - طبنجة بالخزينة الخاصة بها - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 2 مكبس لتصنيع مخدر الحشيش والهيروين).