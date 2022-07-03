ثلاث سفن حربية روسية تمر بين جزرتين في أقصى غرب اليابان

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قالت وزارة الدفاع اليابانية، إن ثلاث سفن تابعة للبحرية الروسية مرت بين جزيرتي يوناجوني وإيريوموت الواقعتين في أقصى غرب اليابان، وسط استمرار التوترات بين طوكيو وموسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وقالت الوزارة - في بيان لها - إن السفن الثلاث، مدمرة وفرقاطة وسفينة إمداد، أبحرت بين الجزريتين القريبتين من تايوان من يوم أمس وحتى اليوم قبل أن تنتقل إلى بحر الصين الشرقي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.. وافترضت الوزارة أن السفن كانت في طريق عودتها إلى روسيا.

وأشارت الوكالة إلى أن مرور السفن الروسية يأتي وسط زيادة يشهدها الوجود البحري الروسي والصيني في المياه المحيطة باليابان.

وكان وزير الدفاع الياباني، نوبو كيشي، قد قال الشهر الماضي إن خمس سفن تابعة للبحرية الروسية "دارت حول اليابان تقريبًا"، وإن ثلاث سفن صينية سلكت مسارًا مشابهًا.. وجاء ذلك بعد أن أبحرت تلك السفن جنوبا قبالة جزر هوكايدو في المحيط الهادي ثم عبرت مضيق تسوشيما في جنوب غرب اليابان قبل أن تنتقل إلى بحر اليابان في منتصف يونيو الجاري.

كما تضمن النشاط العسكري الروسي المكثف بالقرب من اليابان عملية تحليق مشتركة مع الصين حلقت خلالها قاذفات من البلدين فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي والمحيط الهادئ في أواخر مايو الماضي.