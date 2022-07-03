تفاصيل إنشاء كوبرى تقاطع محور شمال الأقصر مع الزراعى الشرقى بمنطقة يسى

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد محافظة الأقصر خلال الأيام المقبلة لمواصلة العمل فى محور شمال الأقصر، حيث عقد السكرتير العام لمحافظة الأقصر محمد عبد الفتاح آدم، اجتماعا موسعا، لمتابعة تنسيق جهود أعمال تنفيذ كوبري تقاطع محور شمال الأقصر مع الطريق الزراعي الشرقي بمنطقة يسى، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال مشروع طريق محور شمال الأقصر.

وأكد السكرتير العام لمحافظة الأقصر محمد عبدالفتاح آدم، أنه من المقرر غلق الطريق الزراعي الشرقي في منطقة العشي العماري في الاتجاهين بطول 3 كم لمدة أسبوع، وذلك خلال الفترة من الساعة 10 مساء 19 يوليو حتى الساعة 10 مساء 26 يوليو.

وأفاد العقيد عبد العال عارف وكيل إدارة المرور بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم تحديد المسار البديل خلال فترة الإغلاق بحيث يسلك القادم من قنا إلى العشي الطريق يساراً عند مدخل مدينة طيبة، ثم اتجاه المطار وصولاً إلى ميدان النافورة، ثم يميناً باتجاه كمين العماري، ثم يساراً إلى البغدادي بالطريق الزراعي الشرقي والعكس.

وأكد السكرتير العام لمحافظة الأقصر، الالتزام الدقيق بالتوقيتات المحددة وتنسيق الجهود بين كافة الأجهزة المختصة للتغلب على أي معوقات، حيث حضر الاجتماع السكرتير المساعد للمحافظة الدكتور هدى المغربى، والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والعميد أحمد الهواري رئيس مدينة الزينية، وممثلى مديرية أمن الأقصر والمرور وشرطة السياحة والهيئة العامة للطرق والكباري وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة، وإدارة مرور قنا.