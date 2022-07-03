اليوم السابع
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تشييع جثمان اللواء الحسينى رئيس تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الأقصر بمسقط رأسه فى قنا

الأحد، 03 يوليه 2022 12:45 م
تشييع جثمان اللواء الحسينى رئيس تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الأقصر بمسقط رأسه فى قنا اللواء محمد الحسينى رسلان

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يشيع أهالى قرية بهجورة بنجع حمادى شمال قنا، اليوم الأحد، جثمان اللواء محمد الحسينى رسلان، ابن قبيلة الهمامية، والذى توفى أثناء تأدية عمله داخل مديرية أمن الأقصر كرئيس لإدارة مباحث تنفيذ أحكام.

وقال اللواء طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ، إنه سيتم تشييع جثمان اللواء الحسينى من قرية بهجورة، فى جنازة عسكرية، داعيا الله أن يتغمد الفقيد واسع مغفرته.

وتقلد اللواء محمد الحسيني، عدة مناصب خلال عمله كان آخرها منصب رئيس قسم تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الأقصر، وتوفى متأثر بأزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 50 عاما.

 


اللواء الحسيني

رئيس تنفيذ الاحكام

جنازة لواء شرطة

اخبار قنا



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