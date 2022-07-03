تسنيم فوزى أولى الجمهورية فى الثانوية الفندقية: "مكملة إن شاء الله للنهاية"

الإسماعيلية- صبرى غانم

أجرى تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا مع الطالبة الأولى على مستوى الجمهورية فى الدبلوم الفندقى نظام الجدارات تسنيم فوزى سرحان شحاتة، حيث سادت الإسماعيلية فرحة عارمة، وخاصة داخل منزل الطالبة تسنيم فوزى الأولى على الجمهورية فى الدبلوم الفندقى نظام الجدارات.

وقالت الطالبة تسنيم فوزى الحمد لله على نعمة النجاح وإننى علمت من خبر نجاحى من المواقع وخاصة "اليوم السابع"، حيث أهدت تسنيم نجاحها إلى أمها وأشقائها ومديرة المدرسة ومدرسيها وانها لم تكن تتوقع حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالرغم اننى كنت باذاكر دروسى اول باول واقضى جميع اوقاتى فى المذاكرة والأبحاث وتسجيل الفيديوهات.

وأوضحت أنها كانت تتوقع أن تكون الأولى على مستوى المحافظة ولكن الله توج صبرى ومثابرتى وجدى واجتهادى بالنجاح والتفوق وتمنى أن تكمل مشوارها التعليمى ، قائلا أنها رفضت دخول الثانوية العامة وفضلت دخول المدرسة الفندقية نظام الجدارات موضحة نظام الجدرات يعتمد على العملى والأبحاث والحضور وهو نظام جميل جدا ادعوا جميع زملائى لدراسته.

وأضافت سكينة إبراهيم والدة تسنيم فوزى الأولى على الجمهورية فى الدبلومات الفندقية بانه بعد وفاة زوجى فى حادث ترك لى 7 أبناء وعاهدت الله أن أراعيهم فى العلم والدين، وطلبت من أولادى أن يكونوا من حسنى الخلق وأن يهتموا بالتعليم لأنه سلاحهم فى مواجهة أعباء الحياة.