اليوم السابع
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الأحد، 03 يوليه 2022 09:45 م
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تسليم 5341 وثيقة تأمين حوادث لمستفيدى العمالة الغير منتظمة بالوادى الجديد

الأحد، 03 يوليه 2022 08:26 م
تسليم 5341 وثيقة تأمين حوادث لمستفيدى العمالة الغير منتظمة بالوادى الجديد تسليم الشهادات
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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سلمت نائب محافظ الوادي الجديد اليوم الأحد،  وثائق تأمين حوادث شخصية لبعض أفراد العمالة غير المنتظمة بالمحافظة بحضور مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة ضمن مساعي الدولة لحماية وتأمين الأفراد صحيًا واجتماعيًا، وتحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد .
 
وأكدت نائبة المحافظ، أن استصدار الوثيقة يأتي في إطار اهتمام الدولة بالتأمين على حياة العامل باعتباره من أكثر الفئات تعرضًا للخطر في مجالات العمل المختلفة وحفاظًا على استقراره الأسري والمجتمعي، حيث تبلغ قيمة الوثيقة 200 الف جنيه يُستفاد منها في حالات إصابات العمل ونفقات العلاج، والعجز الكلي أوالجزئي أو الوفاة _ لا قدر الله -.
 
ويُذكر أنه تم استصدار 5341 وثيقة تأمين من قبل وزارة القوى العاملة بإجمالي 1,1 مليار جنيه كمرحلة أولى للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات مديرية القوى العاملة بالمحافظة.
 
 
 

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