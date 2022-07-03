تجديد ندب الدكتور إسلام أبوالمجد مستشارًا لوزير التعليم العالى للشئون الأفريقية

كتب محمد صبحى

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتجديد ندب الدكتور إسلام حمزة أبوالمجد الأستاذ الباحث بالهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، مستشارًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للشئون الإفريقية وتكنولوجيا الفضاء.

جدير بالذكر أن د. إسلام أبوالمجد يشغل حاليًا منصب نائب رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، وقد شغل العديد من المناصب، ومنها: عضوية اللجان الدولية والمحلية، ويشغل رئيس اللجنة العليا للفضاء بقرار رئيس مجلس الوزراء، كما شغل منصب نائب رئيس المنظمة الإفريقية للاستشعار من البُعد والبيئة، وعمل كرئيس مجموعة عمل لمُتابعة تنفيذ قرارات الاتحاد الإفريقي بشأن تنفيذ أعمال وكالة الفضاء الإفريقية، ومُمثل لقارة إفريقيا في اللجنة الإفريقية – الأوروبية لدعم العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والإفريقي فى العلوم والتكنولوجيا والابتكار، كما أنه عضو بالمنظمة الاقتصادية للأمم المتحدة بإفريقيا؛ لإنشاء نظام وبنية معلوماتية جغرافية موحدة للقارة، بالإضافة إلى المشروعات البحثية والخدمية لدول شمال إفريقيا في الدراسات البيئية البحرية وتغير المناخ.