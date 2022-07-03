تباين آراء طلاب الثانوية فى الإسكندرية على امتحانى الكيمياء والجغرافيا.. فيديو

الإسكندرية جاكلين منير

قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو لايف، حول تباين آراء طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية، فى مادتى الكيمياء والجغرافيا.

وقال إبراهيم محمد، الطالب بمدرسة عبد المنعم واصل الثانوية بنين، إن امتحان مادة الكيمياء جيد وجاء فى مستوى الطالب المتوسط، ما عدا الجزء الخاص بالكيمياء العضوية كان صعبا، ولم يستغرق الجزء الاول من الامتحان وقت فى الحل لسهولته ولكن الجزء الثانى استغرق ساعتين فى الحل خاصة الكيمياء العضوية.

فيما قال أحمد بشير، الطالب بمدرسة عبد المنعم واصل الثانوية بنين ،ان امتحان مادة الجغرافيا جاء صعب على غير المتوقع مقارنة بالسنوات الأخرى ، حيث كانت الصعوبة تتمثل فى سؤال الخرائط الذى جاء غير واضحا و سؤال الرسم البيانى، واستغرق الامتحان وقت طويل فى الحل.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، أكد أن المحافظة بكل أجهزتها التنفيذية والجهات المعنية حريصة علي اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتوفير بيئة مناسبة لأداء الامتحانات.

وأضاف أنه تم تكليف رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، وحملات مصادرة مكبرات الصوت، ومنع تواجد الباعة الجائلين، والتشديد علي اتباع جميع التعليمات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لضمان سير الامتحانات بالشكل الصحيح.

وشدد المحافظ علي مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، والتأكيد على عدم السماح بأية تجمعات للطلاب أمام اللجان حفاظا على سلامتهم.

وبدورها؛ قالت نادية فتحي، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن عدد المتقدمين للامتحان بمحافظة الإسكندرية بلغ ( 49683 ) طالبًـا ، منهم ( 20526 ) للشعبة الأدبية و (26947 ) للشعبة العلمية ، و (2210 ) دولي ، ويؤدون امتحاناتهم أمام 135 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثماني .