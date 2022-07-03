بنك الاستثمار الأوروبي يطلق خط ائتمان بقيمة 30 مليون يورو لدعم مشروعات ريادة الأعمال بصربيا

أ.ش.أ

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن إطلاق خط ائتمان بقيمة 30 مليون يورو بالتعاون مع بنك "يونيكريديت صربيا"UniCredit Bank Serbia UniCredit ،بهدف دعم التدريب المهني وتوفير الوظائف للأفراد من الفئات الاجتماعية المهمشة والضعيفة في صربيا .

وأشار البنك - في بيان له - إلى أن القرض يعد الأول من نوعه للقطاع الخاص في دول غرب البلقان، كما يأتي في إطار مبادرة الاستثمار الأوروبي، للمساهمة في تعزيز أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ المشاريع ذات التأثير الاجتماعي ومعالجة الفوارق الاجتماعية .

وبحسب البيان، تحصل الشركات الصربية التي حققت أهدافها بتوفير فرص القيادة والتوظيف والتطوير المهني للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئين على مكافآت مالية، بالإضافة إلى تقديم منح في إطار مبادرة المرونة الاقتصادية (ERI) التابعة لبنك الاستثمار الأوروبي من أجل تعزيز النمو المستدام للقطاع الخاص .

وأكدت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ليليانا بافلوفا، مسؤولة البنك عن منطقة غرب البلقان، أن هذا القرض المبتكر يعد جزءا من استجابة بنك الاستثمار الأوروبي للأزمات الحالية وتعزيز وصول المساعدات المالية والفنية خارج الاتحاد الأوروبي، لتشمل صربيا وكافة دول منطقة غرب البلقان لتحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي وخلق فرص متكافئة للجميع.

من جهته، أعرب نيكولا فوليتك، رئيس المجلس التنفيذي لبنك يوني كريدت صربيا UniCredit Bank Serbia ،عن سعادته بتوقيع أول شراكة لبنك في غرب البلقان مع بنك الاستثمار الأوروبي ضمن مبادرة تعزيز المرونة الاقتصادية في قطاع المؤسسات المتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للتقدم الاقتصادي وبناء مجتمع أكثر استدامة في صربيا.

يذكر أن بنك الاستثمار الأوروبي ضخ أكثر من ستة مليارات يورو في صربيا من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ،وتمويل مشروعات البنية التحتية للنقل والتعليم والرعاية الصحية والصناعة والخدمات والسلطات المحلية والمرافق منذ عام 1977.

كما وافق بنك الاستثمار الأوروبي على تقديم دعم بقيمة 46.5 مليون يورو من أجل تطوير مشروع إعادة تأهيل الطاقة السكنية (RER) في أسبانيا وتحسين كفاءة الطاقة لـ 3720 منزلا في مدريد وبرشلونة وفالنسيا وإشبيلية على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح البنك، أن هذا الدعم يأتي ضمن مبادرة الطاقة المحلية الأوروبية (ELENA) التي يقودها بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية وفي إطار برنامج Horizon 2020 الذي يقدم المساعدة الفنية لرفع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ومشاريع النقل الحضري المستدام.

وأضاف أن التمويل الجديد يساهم في خلق حوالي 220 فرصة عمل جديدة وتوفير ما يصل إلى 8.1 جيجاوات ساعة أو ما يمثل انخفاضا بنسبة 50% من استهلاك الطاقة، فضلا عن تقليل ما يصل إلى 1.765 طنا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.

من جهته، أعرب نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ريكاردو مورينيو فيليكس، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية التي تساهم في تحسين كفاءة الطاقة وتقليل استهلاك الطاقة في المناطق الحضرية وبالتالي مكافحة تغير المناخ وتحقيق وفرة كبيرة من الطاقة للأسر الإسبانية عبر برنامج ELENA.

من جانبه، قال باز جوزمان، المستشار الاقتصادي في ممثلية المفوضية الأوروبية بمدريد، إن برنامج ELENA يعد أداة فعالة لنشر الاستثمارات التي تقلل من استهلاك الطاقة لتصبح المباني أكثر استدامة مما يساهم في إزالة الكربون من نظام الطاقة وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بالإضافة إلى تقليل اعتماد أوروبا على واردات الطاقة وضمان أمن إمدادات الطاقة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن بنك الاستثمار والمفوضية الأوروبيين وفرا 2.6 مليون يورو من برنامج مساعدة الطاقة المحلية الأوروبية (ELENA) لدعم مشروع إعادة تأهيل الطاقة السكنية (RER) في أسبانيا، ليصل إجمالي حجم الدعم المقدم من مرفق (ELENA) إلى 236 مليون يورو وجهت لتمويل 136 مشروعا على مدار السنوات الـ 13 الماضية.