بمشاركة المفتى.. وزير الحج والعمرة يفتتح ندوة الحج الكبرى

إيمان حنا

يفتتح وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، أعمال ندوة الحج الكبرى في نسختها الـ46، بعنوان "الحج ما بعد الجائحة.. نسك وعناية"، بمشاركة نخبة من العلماء والفقهاء والمفكرين، من داخل المملكة ومن الدول العربية والإسلامية، يتقدمهم فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام.وفق بيان السفارة السعودية.

تستهدف وزارة الحج والعمرة من خلال هذه الندوة المعرفية إبراز الدور الثقافي والحضاري الذي تضطلع به المملكة لخدمة الحج والحجيج منذ تأسيس المملكة، وإبراز أهم الإنجازات والمشروعات الرائدة والتطورات المتلاحقة في الحرمين الشريفين لخدمة المسلمين، وتتيح الندوة لجميع المهتمين والمتخصصين في العالم الإسلامي دراسة ومناقشة القضايا المختلفة ذات الصلة بالحج والحجيج التي تهم المجتمع الإسلامي في كل أرجاء العالم، وتعزز الندوة سبل تبادل الخبرات والتجارب لمواجهة التحديات المعاصرة.

تتضمن أعمال الندوة التي تنطلق اليوم وعلى مدار يومين، جلسات ونقاشات وبحوث ومحاضرات، حيث يتحدث في الجلسة الافتتاحية للندوة التي تأتي تحت عنوان "من الحج إلى العالم"، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إضافة إلى كل من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف بجمهورية الجزائر يوسف بن مهدي، و وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان في جمهورية باكستان مفتي عبدالشكور، ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور محمد الخلايلة، ويدير الجلسة المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.

فيما يشهد اليوم الثاني للندوة عقد ثلاث جلسات رئيسة، الأولى تحت عنوان: "المنظومة الفقهية الإسلامية ونوازل العصر"، يشارك فيها كل من: مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور شوقي علام، و الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب سانو، و عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية الدكتور سعد بن ناصر الشثري.

فيما تأتي الجلسة الثانية تحت عنوان "العناية برحلة الحاج"، ويتحدث فيها وزير الشؤون الدينية في جمهورية ماليزيا الدكتور داتو حاج إدريس بن أحمد، و نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، و رئيس الشؤون الدينية في جمهورية تركيا الدكتور علي أرباش، و وزير الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا ياقوت قوماس، ويدير الجلسة وكيل الوزارة لشؤون الزيارة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي.

تختتم الندوة أعمالها بجلسة تحت عنوان "الأمن الإنساني في الحاج"، يديرها الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المهندس محمد أبوالخير إسماعيل، ويشارك فيها مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومعالي الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، ومساعد وزير الصحة الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي، ومساعد مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتورة حنان بنت حسن البلخي.