اليوم السابع
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الأحد، 03 يوليه 2022 05:08 م
أكرم القصاص
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انعقاد لجنة ترشيح المتقدمين لمنصب عميد كلية التربية برئاسة الدكتور عادل مبارك

الأحد، 03 يوليه 2022 04:18 م
انعقاد لجنة ترشيح المتقدمين لمنصب عميد كلية التربية برئاسة الدكتور عادل مبارك اللجنة المختصة بترشيح الاساتذة
المنوفية – فريق المحافظات

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انعقدت اليوم اللجنة المختصة بترشيح الأساتذة المتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية التربية بجامعة المنوفية برئاسة الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية السابق ورئيس جامعة المنصورة الجديدة، الدكتور على صالح جامعة دمياط، الدكتور محمد رضا جامعة المنصورة، الدكتور عبد الهادى عبده استاذ متفرغ بقسم علم النفس التربوى بكلية التربية.

وتقدم لشغل هذه الوظيفة كل من: الدكتور صبحى شرف عميد الكلية الحالى، الدكتورة ناهد غنيم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور رفيق البربرى استاذ ورئيس قسم المناهج وطرق تدريس، الدكتور محمود فوزى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة فتيحة أحمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

 


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