اليوم السابع
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الأحد، 03 يوليه 2022 03:33 م
أكرم القصاص
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انطلاق أول المعسكرات الرياضية الترفيهية لذوى الهمم بالمدينة الشبابية بالغردقة

الأحد، 03 يوليه 2022 02:56 م
انطلاق أول المعسكرات الرياضية الترفيهية لذوى الهمم بالمدينة الشبابية بالغردقة أولى المعسكرات الرياضية الترفيهية لذوى الهمم
تقرير خاص

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توجه اليوم المشاركون فى أولى المعسكرات الرياضية الترفيهية لذوى الهمم التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة إلى المدينة الشبابية بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر؛ لتنفيذ فعاليات المعسكر الذى يأتى تحت عنوان "البطل وماما".
 
يشارك فى أولى المعسكرات 150 من ذوى القدرات والهمم وعدد من أولياء الأمور، ويتم تنفيذه فى الفترة من 3 حتى 8 يوليو الجارى، ويتضمن ورش عمل تدريبية، وبرامج شبابية، وأنشطة رياضية، وترفيهية، وزيارات سياحية متنوعة، ومجموعة من المسابقات.
 
وكان مكتب شباب ذوى الهمم بوزارة الشباب والرياضة قد أعلن عن الرابط الإليكترونى أمام الشباب الراغبين المشاركة فى تلك المعسكرات من ذوى الهمم والقدرات الخاصة؛ لتسجيل بياناتهم والإطلاع على كافة الشروط والتفاصيل.
 
ومن المقرر، أن يتم تنظيم تلك المعسكرات لذوى الهمم فى المدن الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة فى مختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة ضمن حزمة من المشروعات والبرامج تنفذها الوزارة لذوى الهمم نحو تحقيق مزيد من الدمج المجتمعي لهم فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.
 
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المعسكرات الرياضية الترفيهية

معسكرات ذو الهمم

وزارة الشباب والرياضة



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