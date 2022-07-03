المفوضية الأوروبية تدعو لحجب مشاهد إطلاق النار على الإنترنت

كتب محمد جمال

دعت المفوضية الأوروبية إلى حجب مشاهد إطلاق النار فى الدنمارك على وسائل التواصل الاجتماعى، فى أول دعوة عامة من هذا النوع.

وكتبت المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية إيلفا يوهانسون على "تويتر": "بعد إطلاق النار المروع في مركز تسوق في كوبنهاجن، تعطي الشرطة الدنماركية الأولوية لسلامة الأشخاص، ويجب ألا يتم نشر مشاهد هذا الهجوم الجبان على شبكة الإنترنت".

وهذه هي المرة الأولى التى يدعو فيها ممثل للمفوضية الأوروبية من هذا المستوى الناس على عدم نشر مشاهد من مكان إطلاق النار لحادث خطير في إحدى دول الاتحاد الأوروبى.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة الدنماركية قولها إن عددا من الأشخاص تعرضوا لإطلاق نار خلال تواجدهم فى مركز "فيلدز" للتسوق في كوبنهاغن.