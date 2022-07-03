اليوم السابع
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القبض على المتهم بقتل صديقه طعنا بسلاح أبيض في بولاق الدكرور

الأحد، 03 يوليه 2022 11:11 ص
القبض على المتهم بقتل صديقه طعنا بسلاح أبيض في بولاق الدكرور قتل صديقه طعنا_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف -أسماء شلبى

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل صديقه طعنا بسلاح أبيض، في بولاق الدكرور، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما، نتيجة خلافات سابقة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في بولاق الدكرور.
 
بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المجني عليه تعرض لاعتداء بسلاح أبيض، وأصيب بجرح طعني أدى لمقتله في الحال، نتيجة اعتداء صديقه عليه، بسبب خلافات بينهما.
 
بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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بولاق الدكرور

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