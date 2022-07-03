اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 يوليه 2022 04:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

العثور جثمان الشاب الغريق بالبحر المتوسط بمطوبس كفر الشيخ

الأحد، 03 يوليه 2022 04:17 م
العثور جثمان الشاب الغريق بالبحر المتوسط بمطوبس كفر الشيخ الغريق
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عثر الصيادون ورجال الإنقاذ على جثمان شاب غريق بمصيف مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بعد محاولات عدة للعثور على جثمانه، عقب نزوله للاستحمام، ولكن الأمواج قذفت به في مكان بعيد، مما أدى لغرقه.

وأعلنت محافظة كفر الشيخ على أنه تم العثور على جثمان الشاب الغريق إيهاب البغدادي، في مياه البحر المتوسط، بتضافر كافة الجهود من قبل الصيادين والإنقاذ النهري التابع لمديرية الأمن والقوات البحرية وشركة الانقاذ بمصيف بلطيم.

أثنى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تكاتف كل الجهات للبحث والعثور على جثمان الشاب، داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع لرحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان، مناشداً الأهالي بعدم النزول في تلك المنطقة لأنها منطقة دوامات.

 

أثناء عملية البحث عن الغريق بمطوبس
أثناء عملية البحث عن الغريق بمطوبس

 

الشاب الغريق في مياه البحر المتوسط
الشاب الغريق في مياه البحر المتوسط

 

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

غريق

مطوبس

مصيف

قوات انقاذ



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة