السماح لطلاب أولى وثانية ثانوى بالشرقية الملغى امتحاناتهم بأداء امتحان الدور الثانى

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، السماح للطلبة الصادر بشأنهم قرارات بإلغاء امتحاناتهم فى سنوات النقل للصفين الأول والثانى الثانوى بأداء امتحان الدور الثانى للعام الدراسى 2021 / 2022، لحين البت فى التظلمات المقدمة منهم للإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم والفنى وللمستشار القانونى بالمحافظة، وذلك حفاظا على مستقبلهم وحتى لا يضيع حقهم فى أداء امتحانات الدور الثانى حال قبول التظلمات المقدمة منهم.

وكان محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم قد تقدم بمذكرة للعرض على محافظ الشرقية بشأن الطلبة الذين صدر لهم قرارات بإلغاء امتحاناتهم فى سنوات النقل للصفين الأول والثانى الثانوى للعام الدراسى 2021/2022 لمخالفتهم اللوائح والتعليمات الصادرة فى شأن الامتحانات وقيامهم بعمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان وحرمته اعمالاً للمادتين الثالثة والتاسعة من القرار الوزارى رقم 34 لسنة 2018 بشأن الحرمان من الامتحانات ليقرر المحافظ السماح لهم بأداء امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2021/2022.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تقرر السماح لهؤلاء الطلاب بأداء امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2021/2022 لحين البت فى التظلمات المقدمة منهم والتى قد تقبل مع أخذ إقرار عليهم أن أداء الامتحان لا يعطيهم أى حق من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية إذا ما ثبت ادانتهم فى التظلم مؤكداً أنه تقرر حجب نتيجتهم لحين الانتهاء من التظلم وإصدار قرار نهائى بشأنهم وذلك حرصاً على مستقبل أبنائنا الطلاب.