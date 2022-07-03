اليوم السابع
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الأحد، 03 يوليه 2022 07:16 م
أكرم القصاص
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السعودية تدفع بـ1383 ممرض وممرضة لخدمة الحجاج فى مستشفيات المشاعر المقدسة

الأحد، 03 يوليه 2022 07:00 م
السعودية تدفع بـ1383 ممرض وممرضة لخدمة الحجاج فى مستشفيات المشاعر المقدسة حجاج بيت الله الحرام - أرشيفية
أ ش أ

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يشارك 1383 من الممرضين والممرضات السعوديين في موسم الحج لهذا العام 1443هـ في مستشفيات ومراكز المشاعر المقدسة في الحج.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن من بينهم 556 من الرجال، و827 من النساء، ومنهم 1237 من السعوديين ويشكلون ما نسبته 89%، و146 من غير السعوديين ويشكلون ما نسبته 11%.


وحرصت وزارة الصحة السعودية على استقطاب الممرضين والممرضات السعوديين من مختلف المناطق، وأخضعتهم لبرامج ودورات تدريبية مكثفة عن الأمراض المعدية وأدوار الفرق الطبيّة والرعاية الصحية والطوارئ.


الحجاج

المشاعر المقدسة

موسم الحج

السعودية



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