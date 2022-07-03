البورصة تغرم 22 شركة 145 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة يوم الأربعاء الماضي، تغريم 22 شركة بقيمة 145 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد.

وفرضت اللجنة، التزام مالي على 6 شركات وهم مصر بني سويف للأسمنت، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، دلتا للإنشاء والتعمير، البنك المصري الخليجي، المصرية لنظم التعليم الحديثة، مطاحن مصر الوسطى 10 آلاف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركات بالمادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 68 من الإجراءات من التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، فرض التزام مالي على الشركة العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" 10 آلاف جنيه، وذلك لعدم الالتزام بالمادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وفي نفس السياق قررت لجنة القيد، توقيع التزام مالي بقيمة 5 آلاف جنيه على 15 شركة لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ومنح الشركات مهلة 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة طبقا لقرار لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/06/2022 لموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31/03/2022 وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وضمت قائمة الشركات المخاطبة بقرار لجنة القيد، وهم الأهرام للطباعة والتغليف، جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارة المالية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، بي أي جي للتجارة والاستثمار، الأهلي للتنمية والاستثمار، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، اسيك للتعدين-اسكوم، جولدن بيراميدز بلازا، جهينة للصناعات الغذائية، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، العرفة للاستثمارات والاستشارات.